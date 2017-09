Sa remontée, de la 16e place à la 4e place à Monza, lui a donné des ailes : Daniel Ricciardo admet avoir fait de la victoire son objectif pour le prochain Grand Prix de Singapour. L’Australien était déjà très compétitif sur un circuit défavorable, sur le papier, à Red Bull. Or à Singapour, les virages tortueux devraient jouer en faveur de Red Bull.

« Nous devons vraiment essayer de viser un podium, mais au fond, nous visons tous une autre victoire. C’est le plan. Singapour a été un bon circuit pour moi par le passé, donc nous nous y rendrons avec un bon élan, et nous ferons ce que nous pourrons pour chiper une autre victoire à Mercedes ou à Ferrari. »

« Chaque année, on dirait qu’on renaît en termes de performance. Malheureusement, nous n’avons pas commencé aussi fort que nous le voulions. Même à Monza, nous disons toujours que c’est un circuit qui ne joue pas en notre faveur. Mais nous avons tendance à avoir des bonnes courses ici. Même si nous n’avons pas fini sur le podium, notre rythme était bon. Si nous sommes en train de renaître, alors Singapour sera un grand moment pour nous. »

L’an dernier, Daniel Ricciardo avait fini dans les roues du vainqueur, Nico Rosberg. Christian Horner, le directeur de Red Bull, pense donc aussi que son écurie a de nouveau une grosse carte à jouer cette année.

« Singapour est un circuit qui devrait convenir à nos forces. C’est un circuit où le moteur compte un peu plus qu’à Budapest ou Monaco. Mais le tour est long, il y a beaucoup de virages, la piste est bosselée et le circuit est urbain. Nous avons toujours bien performé ici par le passé et j’espère que ce sera le cas cette année. »