L’équipe Mercedes a remporté le titre constructeurs lors du Grand Prix des Etats-Unis, le quatrième consécutif, et pourrait enchaîner sa quatrième couronne pilotes consécutive dès ce week-end au Mexique, où Lewis Hamilton pourrait être sacré.

"Austin était un week-end spécial pour l’équipe" explique Toto Wolff. "Le principal a été notre quatrième titre mondial des constructeurs, une réussite pleine de fierté pour chacun d’entre nous. Mais la manière dont nous avons gagné la course était tout aussi importante, en remportant la pole position et en contrôlant tout au long après avoir dépassé nos rivaux en piste".

"Ce genre de performance a confirmé que nous continuons à développer la voiture dans le bon sens tout en apprenant de nos jours difficiles, afin de supprimer le manque de régularité du début de saison. Lewis fait un travail incroyable et nous l’avons vu totalement contrôler la course. Valtteri a été débordé par les voitures qui ont réussi à faire fonctionner leur stratégie à deux arrêts mais il a montré un rythme solide durant tout le Grand Prix. Il va encore faire mieux".

Wolff considère toutefois que la mission n’est qu’à moitié remplie tant que Lewis Hamilton n’aura pas remporté le championnat pilotes : "Quand nous avons prévu nos objectifs en début d’année, nous avons décidé d’essayer de devenir la première équipe à remporter les deux championnats avant et après un changement majeur de réglementation. Nous devons maintenant terminer le boulot avec Lewis qui est dans la meilleure des positions, à trois courses du but".

"Nous savons que tout peut arriver et que la roue peut tourner très rapidement. Nous ne laisserons donc pas retomber notre vigilance et notre attention aux détails dans ces dernières courses, nous courrons pour gagner. Notre objectif est clair mais ce ne sera pas évident à réaliser ce week-end à Mexico. C’est un circuit inhabituel où les voitures roulent avec le maximum d’appui à cause de l’altitude".

"Certains de nos week-ends les plus compliqués se sont déroulés lorsque la voiture embarquait le plus d’appui, donc nous nous attendons à une bataille serrée avec Ferrari et Red Bull. Il sera important d’être à notre meilleur niveau pour finir le travail" conclut le directeur de l’équipe.