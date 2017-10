Valtteri Bottas a certes d’ores et déjà marqué 149 points de plus que la saison dernière, mais il n’est pas pour autant satisfait de pointer à 72 longueurs de son coéquipier à ce jour. Le Finlandais a toutefois l’espoir de rattraper Sebastian Vettel, qui n’a que 13 points d’avance sur lui.

« Je ne suis définitivement pas satisfait, j’en veux plus ! Avoir deux victoires seulement, ce n’est pas satisfaisant, de même que l’écart de points entre Lewis et moi » dit-il à Austin.

« Aujourd’hui Lewis paraît bien sûr en très bonne position pour remporter le titre, c’est un fait et bien sûr, pour le moment, j’aimerais toujours pouvoir participer à cette bataille. Après la pause estivale, la situation est devenue plus délicate et maintenant, il semble que je me battrai seulement pour la deuxième place au championnat. Je pense que c’est un objectif plus réaliste aujourd’hui, malheureusement, mais j’avais des objectifs élevés pour cette saison. »

Si Valtteri Bottas s’avoue donc vaincu pour cette saison, il compte retenter sa chance l’an prochain – puisqu’il a été prolongé pour une saison par Mercedes.

« Evidemment, je crois en moi-même et je crois que j’apprends lors de chaque défaite, lors de chaque course où je n’ai pas été dans le même rythme que Lewis. En travaillant dur et en m’améliorant à chaque fois que je le peux, je crois que c’est possible. Je crois dans mes capacités, je crois en moi, et en mon futur. »