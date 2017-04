La FIA a bien constaté que Romain Grosjean et Jolyon Palmer ont ralenti lors de l’accident d’Antonio Giovinazzi mais pas assez encore, au goût des commissaires présents sur le Grand Prix de Chine.

Le pilote Haas F1 et le pilote Renault F1 écopent chacun de 5 places de pénalité sur la grille de départ pour ne pas avoir adapté de manière plus appropriée leur vitesse dans la zone de doubles drapeaux jaunes en Q1, au dernier virage.

Grosjean et Palmer écopent aussi de 3 points de pénalité sur leur licence. Pour le Français ce sont les premiers (sur le maximum de 12 à ne pas atteindre sur 12 mois glissants), pour le Britannique cela en fait dorénavant 7 et il se rapproche dangereusement d’une course de suspension.

La nouvelle grille de départ :