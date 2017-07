L’édition 2017, la deuxième du Grand Prix de Bakou, fut un excellent cru, et vu le spectacle exceptionnel proposé dimanche dernier, il est à parier que de très bonnes nouvelles sont encore à venir pour les organisateurs.

30 % de billets ont été vendus en plus par rapport à 2016. Les visiteurs venus de l’étranger (de 65 pays au total) ont été deux fois plus nombreux dans les travées. Ils comptent pour un tiers des ventes totales.

Sur l’ensemble du week-end, le nombre de spectateurs s’élève à 71 541. S’il est en net progrès, ce nombre reste encore bien inférieur à certaines courses au calendrier – mais l’Azerbaïdjan n’a pas encore de culture F1 très solidement implantée.

Arif Rahimov, le promoteur du Grand Prix, se réjouit évidemment de cette édition qui restera dans les mémoires et s’attelle déjà à la préparation de la course de l’an prochain.

« Il est difficile de décrire combien je suis fier d’avoir participé à cette incroyable course. Assister à une telle augmentation des fans venus d’Azerbaïdjan comme de l’étranger, c’est un signe clair qui démontre les formidables progrès que nous faisons pour construire une culture F1 solide et durable dans le pays. »

« Même si nous étions confiants pour proposer un spectacle formidable pour tous nos visiteurs, mais aussi pour tous les téléspectateurs, nous n’aurions pu prédire une course aussi incroyable. Le circuit de Bakou a tenu ses promesses pour devenir l’une des pistes les plus excitantes en F1 – et cette course, je ne crois pas qu’on soit près de l’oublier. »

« Nous avons aussi pu proposer des spectacles de Tarkan, Nicole Scherzinger, The Black Eyed Peas et Mariah Carey durant le week-end, et c’était vraiment la cerise sur le gâteau. »

« Je suis extrêmement reconnaissant envers mon incroyable équipe et nos nombreux partenaires pour leur dur labeur, leur dévouement et leur passion pour l’ensemble de la communauté F1, qui ont accueilli à bras ouverts notre ville, notre circuit et nos courses. »

« Nous n’allons certainement pas nous reposer sur nos lauriers cependant. Nous avons hâte de lancer nos plans pour 2018. »

L’an prochain, la course azérie se tiendra non pas en juin, mais fin avril. Le laps de temps pour s’y préparer est donc légèrement plus court pour Arif Rahimov et son équipe, mais gageons que l’expérience acquise en 2017 les aidera grandement.