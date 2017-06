Les débats s’amplifient ces dernières semaines concernant le nombre de courses à inscrire au calendrier de la Formule 1 à moyen terme.

En 2018 il y aura 21 courses comme l’a annoncé Liberty Media, mais, peu à peu, ce nombre devrait être porté à 25. Avec un agencement plus intelligent du calendrier, par zone mondiale, Liberty espère réduire la pression sur les équipes en termes de voyages et de logistique.

Pour l’instant les patrons ne sont pas opposés à ce plan mais ils surveillent cela avec attention.

"Comme je l’ai dit à Montréal, je ne suis pas opposé à ce que nous ayons un peu plus de courses. Mais ce que je souhaite c’est effectivement que les courses soient mieux regroupées. Que nous restions dans une région du monde pendant un temps donné. Ne pas aller en Asie une semaine, en revenir pour une autre course et y retourner la semaine qui suit par exemple," explique Gunther Steiner, le directeur de Haas F1.

"Concernant la taille des groupes de courses à faire, je ne sais pas. Cela doit être étudié. Il faut voir combien de courses une zone du monde peut accueillir. Par exemple je doute que nous puissions rouler à Abu Dhabi une semaine et, la suivante, à Bahreïn. Ces deux courses sont trop proches et cela impacterait le nombre de fans sur les circuits," ajoute-t-il.

"Mais avoir quelques courses de plus, si c’est bien organisé, cela ne couterait pas beaucoup plus de temps hors de l’usine pour une équipe. Pour parler plus directement, je n’ai rien contre à ce qu’on porte le calendrier à 25 courses par an."

La charge serait tout de même plus importante pour le personnel. Comment faire pour gérer ça ?

"Il faut juste planifier et, peut-être, déchargé certaines personnes. Peut-être que certains ne voudront pas faire l’intégralité des 25 courses mais je pense que tout peut être géré, si c’est fait de manière intelligente. Ce n’est pas beaucoup plus."

"Ce qui est certain c’est qu’il y aura des coûts en plus. Il y a plus de voyages, plus de pièces à produire pour une saison parce qu’il y a plus de courses. Si nous avons assez de temps pour nous préparer, nous pouvons trouver un moyen pour que ça fonctionne."

Et lorsqu’on demande à Steiner où il aimerait voir une course de Formule 1, ce n’est pas une 2e course aux USA qui vient tout de suite à son esprit.

"Retourner en Afrique du Sud. Ce serait bien."