Après avoir terminé à la troisième place du championnat constructeurs en 2014 et 2015, l’écurie Williams a vécu sa cinquième position cette année comme un revers, puisque Force India l’a finalement devancée de 35 points. Mais Williams n’a pas prévu de s’apitoyer sur son sort.

« Tout le monde se souvient que quand nous nous sommes restructurés en 2013-2014, nous n’allions pas tolérer de perdre en performance, avance ainsi la directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams. Et après quelques très bonnes saisons, cette année fait figure de piqûre de rappel. »

« Nos forces et nos faiblesses nous apparaissent très clairement et nous allons continuer à remédier à ce qui ne va pas. Il est évident que si on ne résout pas un problème, impossible de faire mieux la fois suivante. Nous avons donc un plan pour pallier nos problèmes pour l’an prochain et verrons les retombées de ces décisions en 2017. »

« Finir derrière Force India, ça fait mal, ce n’est pas là que nous voulions terminer la saison. Espérons que nous verrons du mieux avec la voiture de l’an prochain. Nous avons commencé à y travailler en février de cette année mais, comme lors de tout changement, il faudra du temps pour voir les résultats. »