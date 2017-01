Après de difficiles négociations pour prolonger avec son sponsor DHL, Tom Coronel a finalement pu prolonger son aventure en WTCC malgré une saison 2015 qui n’avait pas été des plus réussies, avec un seul podium comme meilleur résultat. Il était le seul pilote engagé par l’équipe ROAL cette saison.

Toujours au volant de la vieillissante Chevrolet Cruze, Coronel vivait un début de saison compliqué puisqu’il ne marquait que 10 points lors des trois premiers meetings, avec une 7e place comme meilleur résultat et trois courses sur six terminées dans les points, malgré deux apparitions en Q3. La sanction était à peine meilleure au trophée WTCC des pilotes indépendants puisqu’il subissait la loi des Citroën du Sébastien Loeb Racing.

Dans les rues marocaines, Coronel affichait une toute autre forme, notamment grâce à l’absence de lest sur sa voiture, dans les sinueuses rues de Marrakech. Pourtant qualifié 4e, donc 6e au départ de la course d’ouverture, il effectuait un très bon début de course et résistait pour s’imposer et signer sa première victoire depuis 2013 ! Il mettait enfin un terme à deux ans et demi de malchance et signait également une jolie performance le lendemain.

Le retour sur terre n’en était que plus compliqué sur la redoutable boucle nord du Nurburgring puisqu’il abandonnait lors de la première course sur une sortie de piste due à une crevaison et ne pouvait pas, du fait de l’intervalle réduit entre les deux manches, prendre le départ de la deuxième.

La Chevrolet n’étant pas une machine de guerre, et Coronel n’étant pas une sommité dans des conditions difficiles, il faisait de nouveau un week-end sans point en Russie, sous la pluie.

C’est dans les rues de Vila Real, au Portugal, sur le 2e circuit urbain de la saison, qu’il signait sa seconde victoire de l’année en course d’ouverture ! Bien que la course principale se terminait par une lointaine 16e place, il ne pouvait que se féliciter de ce succès et de la réussite de cette saison.

Mieux encore, il retrouvait la Q3 à Termas de Rio Hondo, lors de la manche suivante, et signait une septième place dans la course d’ouverture avant de retrouver le podium en course principale, avec une 2e place au milieu des Citroën et Honda officielles.

Malgré une fin de saison plus compliquée, dont le meilleur résultat est une 7e place, il remportait une nouvelle victoire au trophée des indépendants, lui permettant de terminer 11e au classement général et 3e au Trophée WTCC.

Comme toujours, la clé pour sa poursuite en WTCC sera le soutien de DHL, mais sa solide saison 2016 facilitera certainement les négociations. Toutefois, si le transporteur décidait de réduire son soutien à Coronel, ce dernier pourrait envisager de rouler en WTCC-2, la nouvelle catégorie moins coûteuse. La réponse ne devrait pas intervenir de sitôt puisque de nombreux détails sont à régler, tant au sujet de sa carrière que de l’orientation précise du championnat.