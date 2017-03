La nouvelle livrée rose de la Force India a beaucoup fait rire et attiré les blagues sur les réseaux sociaux hier.

Les équipes et les pilotes concurrents n’ont pas hésité à se moquer, de manière gentille, des couleurs de la VJM10. Ainsi chez Renault, on affirme ne plus pouvoir être "vus ensemble" alors que Romain Grosjean a "hâte de voir la combinaison des pilotes maintenant".

Le tacle le plus sévère est venu de Nico Hulkenberg, ancien pilote de Force India, qui écrit : "Maintenant vous comprenez pourquoi j’ai quitté Force India".

Quoi qu’il arrive l’arrivée du sponsor BWT est une bonne nouvelle pour la petite équipe de Silverstone : 20 millions de dollars en plus dans les caisses, soit de quoi payer (par exemple) toute la facture du moteur Mercedes.

Cela représente près de 15% de budget en plus pour l’équipe qui a fini 4e du championnat constructeurs en 2016.