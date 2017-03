Le fossé entre les écuries de pointe et les écuries privées ne s’est pas réduit avec le nouveau règlement. Bien au contraire, selon Gunther Steiner, le directeur de Haas, l’écart serait grimpé jusqu’à une seconde et demie, en tout cas si l’on se fie aux premiers enseignements des essais de Barcelone. Même si tout le monde n’a pas livré le grand jeu sur le circuit catalan, Gunther Steiner pointe du doigt les différences de performance qui existent au niveau de l’aérodynamique pour justifier son sentiment…

« Entre les équipes du top 3 et les autres, il y a entre 1 et 1,5 seconde, je pense. C’est à cause de l’aéro, et nous avons besoin de travailler sur ce point. Bien sûr, ce ne sera pas pour l’Australie, mais les grosses équipes auront plus de ressources pour travailler, et il fallait s’y attendre. »

« Il n’y a pas de surprise. Mercedes, Ferrari et Red Bull ont terminé ces essais mieux que tous les autres. Ils ont plus de ressources pour faire plus d’essais, et c’est ainsi. »

Les écuries privées auront la possibilité de développer leur voiture au long de la saison pour rattraper leur retard… mais les écuries de pointe ne vont pas non plus s’arrêter en chemin ! Ce qui laisse Steiner dans un certain pessimisme …

« L’écart ne va pas se réduire selon moi. Mais peut-être que les gains futurs deviendront de moins en moins importants, donc, les petites équipes pourront faire de plus grands progrès, parce qu’elles seraient loin derrière. »

Au contraire, la lutte apparaît particulièrement serrée dans le milieu du peloton, pour la 7e place et au-delà, entre des équipes comme Haas, Renault, Toro Rosso ou Force India. Mais Steiner voit une écurie privée au-dessus de toutes…

« Je pense que Williams est un petit peu meilleure que le reste du peloton. Mais nous avons besoin d’un peu plus de jours pour en être sûr. Nous le découvrirons en Australie. »