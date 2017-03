C’est en pneus ultra-tendres que Valtteri Bottas a établi le nouveau record officiel de la piste de Barcelone, avec un 1’19’705 qui annonce des chronos encore plus rapides la semaine prochaine, quand les équipes rechercheront vraiment la performance.

Le Finlandais a signé le temps le plus rapide de la journée, avec 247 millièmes d’avance sur Sebastien Vettel (en pneus tendres). La fiabilité comme la performance de la Mercedes lui donnent entièrement satisfaction pour le moment.

« Je pense que c’était une autre bonne session. Nous avons accumulé beaucoup de kilomètres et avons achevé tout le programme prévu, y compris s’agissant des relais longs et courts. Nous avons collecté des renseignements sur les différents composés pneumatiques. »

« Nous avons travaillé sur l’aéro pour commencer, le matin, quand il faisait plus froid. Et ensuite, nous avons travaillé différents réglages sur la voiture. La voiture fonctionne bien, et elle se comporte de mieux en mieux. »